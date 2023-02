Vanhemman on hyvä olla mukana, kun lapsi astuu meikkien ja ihonhoidon maailmaan. Laadukkaita tuotteita löytyy myös kohtuulliseen hintaan.

Tilaajille

Onko lasten ja nuorten meikkaaminen aiempaa yleisempää, myynti- ja palveluvastaava Minna Lietzen Porin Sokoksesta?

”On se selvästi yleistynyt. Kiinnostus meikkaamiseen on kova jo alakoululaisilla. Ja vaikka ei siinä iässä välttämättä itse meikkiä käyttäisikään, niitä tykätään katsella ja hiplata, kaupan testerit kiinnostavat. Hyvin iso vaikutus on sosiaalisen medialla, joka on yleensäkin lisännyt ulkonäkökeskeisyyttä.”