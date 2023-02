Yhtä kutsutaan töissä tantaksi, toista pidetään epäpätevänä nuoren iän takia. Lukijat kertovat, millaista on työelämässä tapahtuva ikäsyrjintä.

Työnhakija on pätevä ja motivoitunut, asennekin on kohdillaan. Omasta mielestään hän on täydellinen avoinna olevaan tehtävään. On vain yksi ongelma.

Hakija on viisikymppisenä liian vanha, ja paikan nappaakin 30–40-vuotias.

Tällaisista kokemuksista kertoivat monet vastaajat kyselyssä, jossa kartoitettiin lukijoiden kokemuksia työelämässä tapahtuvasta ikäsyrjinnästä. Kyselyyn tuli runsaat sata vastausta.