Camelinaöljyn on tutkimuksissa todettu laskevan kolesteroliarvoja.

Elimistömme tarvitsee toimiakseen hyviä rasvoja, ja mainio keino niiden saamiseen ovat erilaiset ruokaöljyt. Valinnanvaraa on nykyään rypsiöljystä rypäleensiemenöljyyn, mutta tutkimusten mukaan etenkin kolesterolistaan huolestuneille yksi öljy on ylitse muiden.

Camelinaöljyn on todettu alentavan kolesteroliarvoja merkittävästi, kertoo ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.

”Etenkin huonon LDL-kolesterolin pitoisuudet laskivat camelinaöljyn käytöllä huomattavasti”, Schwab sanoo.

Camelinaöljy ei ole uusi ulkomaalainen trendituote. Se puristetaan öljykasvista, jonka suomenkieliset nimet ovat vähemmän trendikkäät ruistankio ja kitupellava.

Kyseessä on vanha kasvi, jota alettiin viljellä Suomessa uudelleen 1990-luvulla.

”Kasvi on kuulunut aikoinaan suomalaiseen viljelyperintöön, eli historiallisesti se ei ole mitenkään outo”, Schwab sanoo.

Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa camelinaöljyn havaittiin alentavan huonon LDL-kolesterolin ja kokonaiskolesterolin arvoja huomattavasti.

Tutkimuksessa ihmiset söivät neljä kertaa viikossa joko rasvaista tai vähärasvaista kalaa tai nauttivat päivittäin camelinaöljyä. Mukana oli myös vertailuryhmä.

Camelinaöljyä nauttineiden ihmisten kolesterolipitoisuudet ja etenkin huonon LDL-kolesterolin pitoisuus laskivat huomattavasti.

Tutkimuksessa haitallisen kolesterolin arvo putosi noin 0,6 millimoolia litralta ja kokonaiskolesterolikin 0,5 millimoolia.

Kokonaiskolesterolin arvon olisi hyvä olla vähemmän kuin viisi millimoolia litralta ja haitallisen kolesterolin alle kolme.

Omega-3-rasvahapot ovat toinen camelinaöljyn hyöty. Alfalinoleenihappo on kasvikunnassa esiintyvä omega-3-rasvahappo.

”Se on meille välttämätön, koska elimistö ei voi tehdä sitä itse”, Schwab sanoo.

Camelinaöljyssä on omega-3-rasvahappoja kasviöljyistä toiseksi eniten. Se jää jälkeen pellavansiemenöljylle, jossa omega-3-rasvahappoja on lajikkeesta riippuen noin 50–55 prosenttia. Camelinaöljyssä määrä on 30–35 prosenttia, joka on noin kolminkertainen määrä rypsiöljyyn verrattuna.

Moni tarttuu kalaöljyyn omega-3:n toivossa, mutta Schwab huomauttaa, että kalaöljy voi lisätä LDL-kolesterolin pitoisuutta.

”Kalaöljy pienentää veren triglyseridipitoisuutta, joka on omanlaisensa rasva-arvo. Kolesterolipitoisuutta se ei kuitenkaan yleensä pienennä, vaan voi jopa suurentaa. Se on ihmisillä yleinen väärinkäsitys.”

Camelinaöljy on siis hyvä vaihtoehto kolesteroliaan tarkkailevalle tai ihmiselle, joka ei voi tai halua syödä kalaa.

Camelinaöljyn ainoa haittapuoli on sama kuin kasviöljyissä ylipäätään: jos öljyä lotraa liikaa, energiaa saa runsaasti. Öljy on elintarvikkeista energiapitoisinta, 100-prosenttista rasvaa.

”Jos sitä käyttää holtittomasti, se saattaa vaikuttaa painoon. En silti usko, että kukaan käyttää näitä niin runsaasti”, Schwab toteaa.

Camelinaöljy on kylmäpuristettu öljy, joille ovat tyypillisiä kohtuullisen voimakkaat maku ja tuoksu.

”Ihmiset maistavat öljyn vähän erilaisena. Osan mielestä se ei maistu juuri miltään, osa taas kokee sen hyvinkin voimakkaaksi.”

Ruuanlaitossa camelinaöljyn haaste on, että se ei pellavaöljyn tapaan kestä kuumennusta. Öljyjä kannattaakin lorauttaa esimerkiksi salaatin sekaan.

”Jos on oikein motivoitunut pienentämään kolesterolipitoisuutta ruoalla, öljyä saatetaan ottaa ihan lusikalla. Konsteja on monia.”

Schwab suosittelee kokeilemaan camelinaöljyä, jos kolesteroliarvot ovat kohtuudella koholla eikä ihminen kuulu riskiryhmään. Korkean riskin ihmiselle kolesterolilääke kannattaa, koska se vaikuttaa samalla sairastumisriskiin laajemminkin.

Schwab nostaa riskittömäksi esimerkiksi viisikymppisen normaalipainoisen naisen, joka liikkuu, ei tupakoi ja jonka kolesteroliarvot ovat kohtuudella koholla.

”Ihan hyvin voi silloin kokeilla, minkä verran camelinaöljy vaikuttaisi ja riittääkö se laskemaan kolesterolia tarpeeksi.”

Öljyn mukana tulee samalla antioksidantteja ja pehmeitä rasvoja, joita tarvitsemme elimistöömme muutenkin.

”Camelinaöljy vaikuttaa edullisesti moneen muuhunkin asiaan kuin kolesteroliin parantamalla ruokavalion rasvan laatua, joka on Suomessa monilla ihmisillä huono.”