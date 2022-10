Teemu Kallio ei liikkunut juuri lainkaan, mutta ilmoittautui silti maratonille ja Jukolaan – Se muutti hänen elämänsä: näillä asiantuntijan vinkeillä sinäkin onnistut

Elämäntapamuutos Asiantuntijan 13 vinkkiä

1) Tärkeintä muutoksen aloittamisessa on oma halu ja motivaatio. Ilman omaa halua muutoksesta tulee todella vaikeaa.

2) Tee selkeät ja mitattavat tavoitteet ja välitavoitteet. Jos päätavoite on vuoden päässä, välitavoitteita on hyvä olla matkan varrella, jotta niitä voi saavuttaa aiemmin.

3) Hanki ulkopuolista tukea tai apua. Se voi olla samaan projektiin mukaan lähtevä kaveri tai valmentaja, joka näkee kehitystä ulkopuolisen silmin.

4) Liikuntamuodolla tai lajilla ei ole hirveästi väliä. Pääasia on, että teet jotain, mistä pidät, ja siitä tulee muutos nykyiseen tilanteeseen.

5) Etene riittävän pienin askelin äläkä muuta liian paljon asioita kerralla. Nollasta liikuntakerrasta ei kannata siirtyä heti viiteen kertaan viikossa vaan vaikka yhteen tai kahteen. Sitten kun siitä tulee normaali, siihen voi lisätä jonkun uuden jutun.

6) Eri lajeja kannattaa kokeilla ja käydä testaamassa. Jos laji ei muutaman kerran jälkeen iske, voi kokeilla jotain muuta lajia.

7) Välitavoitteet auttavat myös maltillisuuteen. Lopullisen tavoitteen voi pilkkoa osiin ja piirtää vaikka aikajanan. Vuosi on hyvä aika kokonaistavoitteelle. Sen voi pilkkoa vaikka kuukauden mittaisiin väliaskeliin.

8) Pysyviin rutiineihin auttaa kohtalotoveri tai valmentaja, jonka kanssa voi sopia säännölliset tapaamiset vaikka treenin tai ruoanlaiton merkeissä.

9) Pysy suunnitelmassa, vaikka tulisikin yksittäisiä huonoja päiviä tai yksittäisiä huonoja viikkoja. Jos tavoite on vuoden päässä ja sinulla on yksi huono viikko, sinulla on edelleen 51 hyvää viikkoa jäljellä. Yksittäisistä takapakeista, sairasteluista tai ohisyömisistä ei tarvitse välittää kunhan se ei jää säännölliseksi eli palaa vanhaan ja pysyy suunnitelmassa.

10) Testaa uutta lajia ensin lainavälineillä. Jos laji tuntuu omalta, sen jälkeen voi ottaa selvää, millaisiin välineisiin kannattaa investoida. Hyvillä välineillä on paljon kivempi harrastaa.

11) Riittävä ja laadukas uni ja lepo ovat todella tärkeitä. Yritä saada edes 8 tuntia yhtäjaksoisesta unta. Tärkeitä ovat myös lepohetket päivien aikana ilman koneita, kännykkää tai lapsia.

12) Muista arkiaktiivisuus. Se voi olla työmatkaliikuntaa, hissin välttelyä tai askelten keräämistä, jalkojen päällä olemista.

13) Ruokavaliossa ravitsemussuosituksia noudattamalla pääsee todella pitkälle. Dieetille ei kannata ryhtyä vaan tehdä sellaisia muutoksia, joiden kanssa voi elää loppuelämän.

Vinkit antoi Teemu Kalliotakin elämäntapamuutoksen varrella valmentanut muun muassa kestävyysurheiluun erikoistunut liikuntavalmentaja, personal trainer Ville Siukkola.