Janne Ratia kävelee työpöytänsä ääressä keskimäärin 20 000 askelta päivässä. Selkävaivat eivät enää hankaloita elämää, eikä paluu istumiseen ole suunnitelmissa.

Janne Ratian kotona kuntoilulaite ei ole jäänyt pyykkitelineeksi tai pölyttymään sängyn alle. Työpäivisin kävelymatto on nimittäin kovassa käytössä.

Eräänä lämpimänä syyskuun maanantaina sovelluskehittäjä Janne Ratia teki tavallisen työpäivän. Kun tietokone työpäivän jälkeen sulkeutui, hän oli kävellyt työpöytänsä ääressä 60 000 askelta.

Ratian salaisuus, kävelymatto, piiloutuu sähköpöydän alle. Tammikuusta lähtien hän on kävellyt kävelymatolla työpäivät läpeensä.

”Työtuoli toimii tällä hetkellä lähinnä telineenä. Yhtenä viikkona olen ollut puolikuntoinen. Silloin jouduin istumaan”, Ratia kertoo.

Ratia pitää useimmiten kävelymaton vauhdin leppoisana. Silloin askelia kertyy työpäivän aikana noin 20 000. Routa Markkinoinnissa työskentelevä Ratia päätti osallistua töissä järjestettävään askelkisaan, joten nyt askelia tulee enemmän.

Tämänhetkinen ennätys on yli 65 000 askelta yhdessä päivässä. Niistä 60 000 kertyi työpäivän aikana.

”Jos etäpalavereissa on mukana uusi tyyppi, hän usein ihmettelee, miksi minun pääni heiluu”, Ratia sanoo.

Nyt kun Janne Ratia mittaa askelmääriään askelkisaa varten, hän sujauttaa askelia keräävän kellon taskuunsa. Ranteessa oleva kello ei nimittäin laske askelia, jos käsi lepää pöydän päällä.

Liikkumisessa työpäivän aikana on järkeä, sanoo UKK-instituutin liikuntasuunnittelija Katriina Ojala.

”Kaikki, mikä on pois paikallaan olosta, on hyödyllistä. Varsinkin nyt, kun monet tekevät työtä näyttöpäätteen äärellä.”

Askelten ottaminen työpäivän aikana ei ole mikään uusi asia. Kyllähän esimerkiksi hoitohenkilökunta kävelee suurissa sairaaloissa päivät pitkät, Ojala huomauttaa.

Istumatyöläiselle juoksumatto työpöydän alla voisi olla kuitenkin tulevaisuuden kuva, jonka avulla välttää ainaisen istumisen, Ojala sanoo.

Ojala toteaa, että muutosta on jo tapahtunut, kun seisomapöydät ovat yleistyneet. Muutos näkyy myös kouluissa, joissa on kehitetty moninaisia ratkaisuja pelkän pulpetissa istumisen rinnalle.

”Tulevaisuutta voisi olla kenties se, että yhä useampi tekisi töitä juoksumaton tai kuntopyörän päältä.”

Samankaltainen visio voisi laajentua myös vapaa-ajalle, Ojala pohtii.

”Voisiko olla tulevaisuutta, että pitäisikin itse tehdä kropallaan jotakin, jotta saisi telkkarin näkyviin tai kännykän toimimaan? Vaikka pyöräillä.”

Koronaviruspandemia sulki ihmiset kotikonttoreille, ja Janne Ratia huomasi selkänsä huutavan apua.

”Kotona toimistotuoli oli mitä oli. Kun siinä istui päivät pitkät, selkä vaati jatkuvasti parantelua”, Ratia kertoo.

Hän harrasti juoksemista ja oli jo pitkään haaveillut juoksumatosta. Ne vievät kuitenkin jonkin verran tilaa, eikä Ratia ollut omien sanojensa mukaan niin innostunut juoksija, että olisi sijoittanut juoksumaton olohuoneeseen.

Sitten vastaan tuli kävelymatto, joka mahtui työpöydän alle näppärästi. Sähköpöydän ansiosta kädet saa oikealle korkeudelle näppäimistölle.

Ratkaisuun innosti myös ajatus siitä, että kun kuntoilulaite kerran hankitaan, sille olisi hyvä tulla käyttöä.

”Ettei ainakaan käy niin, että laite jää pyykkitelineeksi tai sängyn alle pölyttymään”, Ratia sanoo.

Haastattelupäivänä lounaaseen mennessä Ratialle oli kertynyt jo 34 000 askelta.

”Minulla oli pitkä palaveri. Kun ei tarvitse kirjoittaa, voi nostaa nopeuksia. Kokoukset ovat tosin kiusallisia, jos on ihan puhki ja hengästynyt.”

Ratian mukaan käveleminen ei häiritse hänen työntekoaan lainkaan. Kädet pysyvät pöydän päällä ja sormet paikoillaan koodaamista varten. Palaverit hoituvat etänä, ja nopeutta säätämällä voi vaikuttaa siihen, onko ihan puhki.

Keskittyminenkään ei häiriinny.

”Ei siinä ole mitään ongelmaa, ei ollut alussakaan. Juoksuharrastus varmasti auttoi siinä. Kun juoksin pitkiä matkoja, en voinut keskittyä vain jalkoihin tuntitolkulla. Opin sen, että ajatukset lentävät silloinkin, kun jalat liikkuvat”, Ratia toteaa.

Melkoinen suoritus, Katriina Ojala sanoo kuullessaan työpäivänsä kävelevästä tyypistä.

Liikkumisen lisäämiseen on kuitenkin suhtauduttava maltilla, Ojala huomauttaa. Askelmäärät on hyvä suhteuttaa omaan lähtötasoon ja fyysisen aktiivisuuden määrään.

”Askelten kerääminen voi mennä överiksi. Kyllähän siinä kertyy hirvittävä määrä askelia, jos kävelee viitenä päivänä viikossa esimerkiksi seitsemän tuntia”, Ojala toteaa.

Ojalan mukaan liikuntamäärien liian nopea nosto voi aiheuttaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Ojala muistuttaa, että myös keho tarvitsee myös lepoa ja palautumista, muutakin lepoa kuin yöunia.

Mutta jos lepoa ja palautumista on riittävä määrä vuorokaudessa ja liikuntasuorituksen kokee sopivaksi omalle kunnolle, Ojala näyttää peukkua työpäivän aikaiselle kävelylle.

Hän kuitenkin suosittelee aloittamaan pikkuhiljaa ja kuuntelemaan kehon tuntemuksia.

”Välttämättä ainakaan heti ei kannata alkaa kävelemään viitenä päivänä viikossa koko työpäivää. Missä tahansa liikunnassa on hyvä, että aloittaa kevyemmin ja lisää kuormitusta pikkuhiljaa. Tärkeämpää olisi se, että liikkuminen olisi säännöllistä eikä siitä aiheutuisi kipuja tai vammoja”, Ojala sanoo.

Ratia suosittelee oman kokemuksensa perusteella samaa.

”Jos tottumaton lähtee kävelemään koko päiväksi, jalat ovat varmasti aika puutuneet. Varsinkin jalkapohjat voivat olla väsyneet, jos kävelee kahdeksan tuntia”, Ratia toteaa.

Omien tuntemusten mukaan kävelystä on hyvä pitää taukoja ja huolehtia myös energiansaannista, välipaloista ja juotavasta.

Kun Ratia teki ennätyssuorituksensa, hän nosti kävelynopeuden kolminkertaiseksi hänen normaaliin tahtiinsa verrattuna. Silloin välipaloja ja nestettä kului, Ratia kertoo.

Janne Ratia vaihtelee päivän aikana, käveleekö hän kengät jalassa vai sukkasillaan.

Ratia neuvoo kiinnittämään huomiota myös kenkiin. Hänellä sattui olemaan maratonharrastukseen tarkoitetut kengät valmiina. Päivän aikana hän vaihtelee, käveleekö hyvät kengät jalassa vai sukkasillaan.

Ratia painottaa, että hänen kohdallaan työpäivän aikana kävelemisessä ei ole kyse arjen tehostamisesta. Totta kai vapaa-ajalla ei ole enää samanlaista painetta lähteä liikkumaan kuin aiemmin, hän myöntää. Herätyskello ei herätä aamulla lenkille ennen töitä.

”Tässä on kuitenkin ennen kaikkea kyse terveydestä. Kunto pysyy yllä ja parantuukin, ja lisäksi tällainen työasento on minulle toimiva. Ilman muuta tämä on tullut jäädäkseen”, Ratia toteaa.

Routa Markkinointi on osa Sanoma-konsernia.