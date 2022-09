Wide ContentPlaceholder

Hyvinvointi

Huumeita käyttänyt Eve ja mielenterveysongelmista kärsinyt Satu löysivät Porin Liisankadulta toisen kodin – Lissulaisilla on kriitikoille selkeä viesti: ”Tervetuloa tutustumaan”

Lissu Social Club on kynnyksetön kohtaamispaikka, joka ei sulje ovea kenenkään edestä. Lissuun saa tulla myös päihtyneenä. Siksi se on saanut osakseen kritiikkiä muun muassa Porin keskustassa päihteisiin liittyvien lieveilmiöiden lisääjänä. Puolitoista vuotta Lissussa työskennelleen tutkijan mukaan vaikutus on päinvastainen.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki