Tuhannet käyttävät sairautensa hoitoon laitteita, jotka tarvitsevat sähköä – Mitä tapahtuu, jos talvella sähköt katkeavat?

Kymmenettuhannet käyttävät uniapnean hoitoon CPAP-laitetta, joka tarvitsee toimiakseen sähkövirtaa. Sähkökatkot voivat aiheuttaa laitetta käyttävälle epämukavuutta, mutta tukehtumisen vaaraa ei ole, sanoo apulaisylilääkäri. Elämää ylläpitävissä laitteissa sähkökatkojen yli auttavat akut.

Tulevan talven mahdolliset kahden tai kolmen tunnin sähkökatkot saivat Orivedellä asuvan Mauno Hiltusen pohtimaan pakasteiden selviytymistä vakavampaa kysymystä. Hiltusella on käytössään uniapnean hoitoon käytettävä CPAP-laite eli ylipainehengityshoitoon käytettävä laite. Se tarvitsee toimiakseen sähkövirtaa, eikä akkua ole.

”Ensimmäiseksi sähkökatkoista tulivat mieleen lämmitykset ja pakastimet, mutta jossain vaiheessa välähti mieleen, että mitäs sitten, kun nukkuu, on maski päällä ja virta loppuu”, Hiltunen sanoo.

Vuosikymmenen laitetta käyttänyt Hiltunen kertoo, että ennen kuin tiesi uniapnea-sairaudestaan, oli hänellä usein herätessä tunne kuin olisi hukkumaisillaan.

”Ihmettelin sitä, mutta ne olivat hengityskatkokset, jotka toivat sellaisen tunteen”, Hiltunen sanoo. Hän uumoilee, että sama tunne voi tulla korostuneena, jos on maski kasvoilla, eikä sähkökatkon takia saa laitteesta ilmavirtaa avaamaan ”röörejä”.

CPAP-laite pitää uniapneaa sairastavan ylähengitystiet auki ylipaineen avulla.

Tausta Sähkökatkot Tulevana talvena voidaan joutua katkaisemaan sähköt kokonaisista kaupunginosista tai haja-asutusalueilta, jos sähköpulan takia joudutaan säännöstelemään sähköä. Sähköpulaa voi tulla esimerkiksi hyvin kylmänä tuulettomana talvipäivänä käynnissä olevan Euroopan energiakriisin takia. Sähkökatkoista päättää kantaverkkoyhtiö Fingrid, mutta alueelliset sähkölaitokset päättävät niiden toteutuksesta. Esimerkiksi Porissa on suunniteltu, että yksittäisellä asiakkaalla sähköt olisivat poikki kaksi tuntia kerrallaan, jonka jälkeen katko siirtyy toiselle alueelle tai kaupunginosaan. Sähköt palaisivat vähintään neljäksi tunniksi ennen uutta katkoa.

Apulaisylilääkäri Hannele Hasala Taysin Unipoliklinikalta kertoo, että sähkökatkon tullessa CPAP-laite sammuu, mutta välitöntä vaaraa käyttäjälle ei koidu. Tukehtuminen ei uhkaa, vaikka olisi maski päällä, eikä heräisi laitteen sammumiseen.

”Siinä on turvaventtiili. Hengittämään pystyy, vaikka laite olisi sammunut eikä puhaltaisi ilmaa”, Hasala sanoo. Laitteen sammuttua hengittäminen on raskaampaa, joten laitteen sammumiseen todennäköisesti herää.

CPAP-laite ei ole elämää ylläpitävä laite, joten siinä ei ole akkua. Hasala sanoo, että laitteen käyttäjät ovat kaikki sellaisia, että pärjäävät ilman akkua. Se tarkoittaa, että sähkökatkotilanteessa pitää nukkua yö ilman laitetta tai valvoa katkon ajan.

”Ei sitä käy kiistäminen, että epämukavuutta se voi aiheuttaa, jos on tottunut laitteen kanssa nukkumaan ja sitten uni keskeytyy, tai ei osaa oikein nukkua ilman laitetta”, Hasala sanoo.

Entä muut laitteet?

Elämää ylläpitävissä laitteissa eli sellaisissa, joiden sammuminen uhkaa henkeä, on akku. Esimerkiksi hengityskoneissa on aina akku ja käyttäjillä varakonekin kotona.

Akuttomia laitteita on Hasalan mukaan kuitenkin esimerkiksi osalla sellaista neurologista sairautta sairastavista, joilla perussairaus vaikuttaa hengitykseen, ja he siksi käyttävät hengityksen tukilaitteena esimerkiksi kaksoispaineventilaattoria. Sitä saatetaan käyttää valtaosa vuorokaudesta, koska siihen on tarve ja säännöllinen käyttö helpottaa oloa.