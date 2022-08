Main ContentPlaceholder

Nuoren pitää saada ihmetellä

Opinto-ohjaaja Liisa Huhta on nähnyt lähietäisyydeltä, miten nopeasti nuorten elämä on mullistunut. Työelämästä tuttu suorituskeskeisyys valuu kouluihin, mikä saa monet nuoret uupumaan. Onneksi tilanteeseen on ratkaisuja, Huhta sanoo.

Liisa Huhta on opinto-ohjaaja, mutta myös kirjailija.

Varjoisan puiston laidalla nököttää vanha koulurakennus. Koulukäytössä se on ollut 1800-luvun lopusta lähtien. Liisa Huhta hapuilee taskustaan avaimia. Ovi narahtaa auki. Luokkahuoneen ovessa on lappu, jossa lukee: Opo Liisa Huhta. Tule rohkeasti sisään, jos ovi on auki. Perässä on hymynaama.