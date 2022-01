”Tapaat jonkun juhlissa ja vaihdatte numeroita. Käyt muutamilla treffeillä, ja asiat näyttävät menevän hyvin. Ajattelet, että asiat etenevät – ja sitten et enää koskaan kuule tästä henkilöstä. He eivät vastaa tekstiviesteihisi, puheluihisi, viesteihisi. He ovat ghostanneet.”