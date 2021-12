Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Terveys

Syömishäiriöt ovat yleistyneet räjähdysmäisesti, sanoo johtava asiantuntija Yasmina Silén – Nämä merkit voivat paljastaa piilevän sairauden

Jos nuori alkaa vältellä yhteisiä ateriahetkiä, vanhemman on syytä olla valppaana, sanoo syömishäiriöitä tutkiva lääkäri Yasmina Silén. Syömishäiriö on raskas koettelemus niin sairastuneelle kuin hänen lähipiirilleen, mutta onneksi toivoa on aina, Silén sanoo.

Syömishäiriötutkija ja psykoterapeutti Yasmina Silén kannustaa harjoittelemaan myötätuntoa itseä ja muita kohtaan.

Haastateltavana oleminen jännittää, Yasmina Silén paljastaa kotinsa keittiön pöydän ääressä. Glögimukin vieressä on pinkka tulosteita, Silénin tuore väitöskirja. Siinä tiivistyy hänen monen vuoden tutkimustyönsä syömishäiriöiden yleisyydestä ja hoidosta Suomessa.