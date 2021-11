Ovatko meikkaustaidot ruosteessa? Korona-aika ja etätyö ovat saaneet ihmiset viihtymään yhä enemmän ilman meikkiä. Nyt pikkujoulukausi on käynnistymässä ja tekisi mieli laittautua pitkästä aikaa. Tamperelainen maskeeraaja-meikkaaja Katri Haukijärvi loihtii meikin pikkujouluja varten. Voit seurata opastusta vaihe vaiheelta videolta tai kuvista.

Millaiset kulmakarvat ovat nyt muotia? Kuinka estää meikkivoidetta imeytymästä ryppyihin ja juonteisiin? Miten syntyvätkään siistit rajaukset?

Kysymyksiin vastaa meikkaaja-maskeeraaja Katri Haukijärvi. ”Meikkaaminen on siitä ihana asia, että vaikka on tietyt trendit ja oppikirjatavat meikin tekemiseen, jokainen on oikeutettu meikkaamaan kuten haluaa. Trendimeikeistä voi poimia itselleen sopivia juttuja.”