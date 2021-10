Heijastinliivin käyttö voi pelastaa henkesi – Tukes testasi löytyykö liiveistä puutteita

Heijastinliivien heijastavuus todettiin hyväksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä.

Iltojen pimetessä heijastinliivi antaa hyvän turvan lenkkeillessäsi tai pyöräillessäsi. Heijastinliivi pitää muistaa pukea myös lapselle tai lemmikille. Heijastinliivi voi pelastaa sinun tai läheisesi hengen liikenteessä.

Tukes testautti 10 heijastinliiviä ja ulkoiluliiviä, joiden tarkoituksena on lisätä käyttäjän näkyvyyttä. Liivien heijastavuudessa ja luminanssissa, eli päivänäkyvyydessä, ei ollut turvallisuutta vaarantavia puutteita. Puutteita oli kuitenkin liivien asiakirjoissa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa.

Pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vaikea havaita, etenkin jos heillä on tummat vaatteet päällä. Heijastinliivien tarkoitus on parantaa käyttäjänsä näkyvyyttä erityisesti pimeässä, mutta jotkut liivit lisäävät myös käyttäjän päivänäkyvyyttä. Heijastinliivit auttavat autoilijaa näkemään hämärässä kulkevan kävelijän tai tien laidassa polkevan pyöräilijän. Tällöin voidaan välttyä ikäviltä onnettomuuksilta.

”Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että tuotteet, joiden annetaan ymmärtää lisäävän käyttäjänsä näkyvyyttä, todellisuudessa tekevät niin. Siksi olemme näitä liivejä testauttaneet. Tulokset olivat heijastavuuden suhteen hyviä. Voimme siis suositella lämpimästi heijastinliivien käyttöä kaikille”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Soili Huttunen tiedotteessa.

Jalankulkijan on lain mukaan pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä heijastinta. Vanhemman vastuulla on huolehtia, että lapsella ja nuorella on heijastin tai heijastinliivi käytössä aamuhämärissä tai illan pimeydessä liikkuessaan.

”Kaukovaloilla ajava autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 150 metrin etäisyydeltä vaatetuksesta ja auton valoista riippuen. Heijastinta tai heijastinliiviä käyttävä näkyy jopa yli 600 metrin päästä. Lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä, kun jalankulkijan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä. Heijastimella on siis väliä”, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että noin joka kuudes heijastinta käyttämätön, pimeällä onnettomuudessa kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua, jos heijastin olisi ollut käytössä.

Myös maahantuojan ja jakelijan on syytä tuntea velvollisuutensa. Heidän kuuluu tuntea tuotteensa ja tietää, millä tiedoilla niitä saa markkinoida.

”Heijastinliivit ovat henkilönsuojaimia ja niiden pitää täyttää tietyt vaatimukset muun muassa heijastavuuden suhteen. Tätä vaatimusta ei voi kiertää esimerkiksi nimeämällä liivin juoksuliiviksi heijastinliivin sijaan, Huttunen sanoo.

Heijastinliivien pitää olla EU-tyyppitarkastettu ja niissä pitää olla muun muassa olla CE-merkintä ja niiden mukana pitää toimittaa suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Lisäksi tuotteen mukana tulee toimittaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi, tai käyttöohjeissa pitää olla linkki verkkosivuille, josta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy.

Kun maahantuoja tai jakelija markkinoi tuotetta omalla tavaramerkillä, valmistajan vastuut koskevat kyseessä olevaa toimijaa, jolloin tämän on muun muassa hankittava tuotteelle rinnakkainen tyyppitarkastustodistus.

Tukes valvoo henkilönsuojainten turvallisuutta riskiperusteisesti ja projektiluontoisesti. Tukes ei tarkasta tuotteita ennakkoon. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.