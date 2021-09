Uupumukseen auttaa harvoin sairausloma, psykiatrian erikoislääkäri sanoo – on kuitenkin olemassa yllättäviäkin keinoja, joista voi olla apua

Työuupumus on lisääntynyt valtavasti. Psykiatri Juhani Mattilan mukaan siihen eivät yleensä auta lepo tai sairausloma, jotka ovat vain ongelman siirtämistä. Myöskään lääkkeet eivät ole hänen kokemuksensa mukaan oikea hoito uupumukseen. Näiden sijaan apu voi löytyä muutamasta muusta keinosta.

Uupumus on lisääntynyt vuosi vuodelta, kertoo psykiatri Juhani Mattila. Hänet kuvattiin kotonaan Töölössä. Kuvankäsittely: Sami Kero.

Mikään ei tunnu miltään.

Niin uupumus usein oireilee. Ihminen ei välttämättä tunne itseään edes väsyneeksi vaan tekee robottimaisesti työtään, kuvailee psykiatri ja psykoterapeutti Juhani Mattila.

Häneltä on hiljattain ilmestynyt uupumusta käsittelevä kirja, joka pohjautuu hänen omiin havaintoihinsa potilastyössä. Mattila on pitänyt vuosikymmeniä psykoterapeutin vastaanottoa. Monen asiakkaan kanssa on käsitelty juuri uupumusta.