Suolistosyöpäseulonta löytää myös syövän esiasteita ja estää näin syövän synnyn.

Suolistosyöpä oireilee kipuna usein vasta, kun se on jo kasvanut isoksi ja venyttää suolta.

Suolistosyöpäseulonta laajenee kaikkiin Suomen kuntiin ensi vuoden alusta.

Seulonta toimii niin, että seulottava saa postissa pienen purkin. Sen korkki ruuvataan auki ja korkissa oleva muovitikku tökätään kakkanäytteeseen. Purkki suljetaan, pannaan pussiin ja mukana tulleeseen palautuskuoreen, jonka voi pudottaa lähimpään postilaatikkoon. Näytteenotto onnistuu siis kotona ja yksi näyte riittää.

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu-ja peräsuolensyöpiä.

”Vuonna 2019 suolistosyöpiä todettiin meillä yli 3 600 ja siihen kuoli 1 400 ihmistä eli merkittävä määrä”, kertoo osastonylilääkäri ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Marja Hyöty Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta (Tays).

Määrä on ollut jo vuosia hienoisessa kasvussa. Suolistosyöpä on sekä naisilla että miehillä toiseksi yleisin syöpä rinta- ja eturauhassyövän jälkeen.

Suolistosyöpien kasvuun vaikuttaa väestön ikääntyminen, mutta myös länsimaisen ruokavalion tiedetään lisäävän riskiä. Marja Hyödyn mukaan erityisesti punaisen ja rasvaisen lihan syönti, tupakointi ja liikkumattomuus näyttäisivät lisäävän riskiä.

”Myös runsaalla alkoholinkäytöllä voi olla jonkin verran merkitystä ja sitä on tutkittu paljon”, Hyöty sanoo.

Hän on itse kuitenkin sitä mieltä, että yhtä syytä on mahdotonta löytää, sillä moni asia vaikuttaa. Todennäköisesti kyseessä on hänen mukaansa monen tekijän summa.

”Koska ruoka kulkee meidän suoliston läpi, ruokaa on helpoin tutkia”, hän sanoo.

Väestötason tutkimuksissa on kuitenkin myös todettu, että maissa, joissa ruokavalio on länsimaita kasvispainotteisempi, suolistosyöpiä on vähemmän.

Suomessa on myös alle viiden prosentin vähemmistö, jolla on peritty suolistosyövälle altistava mutaatio, Lynchin syndrooma. Heillä on suurentunut riski saada suolistosyöpä jo 30–40-vuotiaana. Maailmalla tunnetaan neljä Lynchin syndroomalle altistavaa geeniä. Lynchin syndrooma voi tavallisimmin aiheuttaa paksusuolensyöpää sekä kohdun runko-osan syöpää, mutta myös muita syöpiä, jotka keskimäärin puhkeavat alle 50-vuotiaana.

Euroopan unioni (EU) on jo pitkään suositellut suolistosyöpäseulontaa 55-vuotta täyttäneille kansalaisille Euroopan alueella.

Suomessa seulonta laajenee asteittain 56–74-vuotiaisiin miehiin ja naisiin. ”Ensivaiheessa ovat 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuotiaat miehet ja naiset”, kertoo seulontajohtaja Tytti Sarkeala Syöpäjärjestöistä.

Hänen mukaansa seulonnan avulla pystytään estämään arviolta 150 suolistosyöpää ja 170 suolistosyövästä aiheutuvaa kuolemaa vuosittain siinä vaiheessa, kun se täysin toimii koko Suomessa.

”Seulonnan tarkoitus on löytää varhaisvaiheen syöpiä ja syövän esiasteita silloin, kun oireita ei ole”, Sarkeala sanoo.

Suolistosyöpää on Suomessa seulottu ennenkin, jo toistakymmentä vuotta. Aiemmassa seulontakokeiluissa oli mukana noin puolet Suomen kunnista ja puolet tietystä yli 60-vuotiaasta ikäluokasta. Aiempi seulontatesti testasi myös verta ulosteesta, mutta saattoi havaita myös, jos tutkittava oli syönyt esimerkiksi verilettuja tai mustaa makkaraa.

”Nyt käytössä oleva ulosteen immunologinen veritesti mittaa vain ulosteessa olevaa ihmisverta”, Hyöty kertoo.

” Kymmenellä prosentilla veritestissä kiinnijääneistä seulotuista löytyy syöpä.

Uudella testillä vältetään turhia jatkotutkimuksia ja verenvuodolle löytyy useimmiten jokin lääketieteellinen syy, vaikkei kyseessä olisikaan syöpä.

”Voi löytyä syövän esiasteita eli adenoomia, divertikkeleitä, polyyppejä, suolistotulehdus tai kaikennäköisiä haavaumia”, Hyöty luettelee.

Yli puolella suolistosyöpään sairastuneista oireena on verenvuoto, jonka he usein itse pystyvät tunnistamaan. Syövän esiasteet eli adenoomat eivät aina vuoda, mutta Hyödyn mukaan korkean riskin syöväksi todennäköisimmin kehittyvät adenoomat useimmiten vuotavat ainakin vähän.

Laskennallisen arvion mukaan noin kymmenellä prosentilla veritestissä kiinnijääneistä seulotuista löytyy syöpä. Luku pitää Hyödyn mukaan hyvin paikkansa myös käytännössä.

Seulonnan aloitusta on edeltänyt Suomen 12 kunnassa tehty pilottiseulontahanke, joista yksi isoimmista kunnista on Tampere, jossa Hyöty työskentelee.

” Seulonnalla voidaan estää suolistosyövän synty.

Tytti Sarkeala huomauttaa, että suolistosyövän seulonnan erityispiirteenä on kohdunkaulansyöpäseulonnan lisäksi se, että seulonnassa löydetään myös esiastevaiheen kasvaimia, eli adenoomia.

Suolistosyöpää edeltää lähes aina syövän esiaste. Vain perinnöllinen suolistosyöpä ja tulehduksellisesta suolistosairaudesta syntyvä kasvain voi kehittää syövän ilman havaittavaa adenoomaa.

”Toisin sanoen seulonnalla voidaan estää suolistosyövän synty”, Sarkeala sanoo.

Kirurgi Marja Hyötykin kertoo leikkaavansa mieluummin esiasteita tai varhaisvaiheen pieniä syöpäkasvaimia kuin jo levinnyttä syöpää, joka on mahdollisesti jo tukkinut suolen.

Paikallisen suolen seinämään rajoittuvan suolistosyövän eloonjäämisennuste viiden vuoden seurannassa on 90 prosenttia, imusolmukkeisiin levinneellä syövällä se on 50–60 prosenttia, mutta mitä laajemmin se on levinnyt, sitä pienempi on eloonjäämisennusteprosentti.

Suolistosyövässä ongelmana on nimenomaan se, että selkeitä oireita tulee usein vasta kun syöpä on jo aika pitkällä. Moni myös sietää pitkään epämääräisiä vatsaoireita ennen kuin alkaa ajatella, että kyseessä voisi olla jokin vakava sairaus. Kipukin tulee usein vasta siinä vaiheessa kun kasvain jo tukkii ja venyttää sen yläpuolista suolta.

” Suolistosyövän tyypillinen oire verenvuodon lisäksi on suoliston toiminnan muutos.

”Jopa verenvuotoa saatetaan pitää vain peräpukamista johtuvana pikkuvaivana”, Hyöty sanoo.

Suolistosyövän tyypillinen oire verenvuodon lisäksi on suoliston toiminnan muutos.

”Suoli toimii aikuisella ihmisellä usein tietyllä kellonlyömällä, mutta se saattaa ruveta muuttumaan joko ummettavaksi tai ripuloivaksi suolistosyövän vuoksi”, Hyöty sanoo.

Yksi tyypillinen oire on myös anemia. Kasvain saattaa tihuttaa verta suolistoon niin vähän, ettei sitä havaitse silmällä. Hemoglobiini kuitenkin laskee pikku hiljaa, mutta siihenkin moni tottuu.

”Olen kirurgina leikannut useamman tapauksen, jossa mitään havaittavia oireita ei ole ollut. Potilaat kertovat, etteivät ikinä olisi lähteneet suolistotähystykseen, ellei seulontaa olisi ollut”, Hyöty sanoo.

Seulontaan osallistuminen voi siis säästää Hyödyn ja Sarkealan mukaan paljon inhimillistä kärsimystä, mutta myös terveydenhuollon resursseja eli rahaa.

Seulontaan on Sarkealan mukaan varattu valtion budjettiin 10 miljoonaa euroa vuodesta 2022 eteenpäin. Sen perusteella kunnat saavat valtion tukea toiminnalle.

”Säästöt puolestaan syntyvät viiveellä. Niitä tulee, kun estetään syöpiä syntymästä eikä tule hoitokustannuksia tai sitten kun syöpä löytyy varhaisvaiheessa, hoito on kevyempää ja kestää vähemmän aikaa”, Sarkeala sanoo.

Tammikuussa British Medical Journal of Medicine (BMJ) julkaisi pilottihankkeesta tehdyn suomalaistutkimuksen, jossa todettiin, että seulontaohjelma toimii aiempaa paremmin, eli esiasteita on löydetty sekä naisilla että miehillä enemmän verrattuna Suomessa aiemmin toteutettuun ulosteen veritestiohjelmaan.

Sarkealan mukaan haasteitakin on, mutta Suomessa seulontoihin osallistuu noin 80 prosenttia kutsutuista, mikä on Euroopan tasolla iso prosenttiosuus.

”Muualla luku on 40–70 prosentin luokkaa”, hän sanoo.

Seulontatestin herkkyyden säätäminen on tasapainoilua sen kanssa, että löydettäisiin ne esiasteet, jotka todennäköisesti etenisivät syöviksi ja kaikki varhaisvaiheen syövät, mutta toisaalta ei löydetä liikaa positiivisia tuloksia niin, että tehtäisiin paljon turhia tähystyksiä.

Sarkealan mukaan pilottihankkeesta on löytynyt vuonna 2019 noin 40 suolistoyöpää ja 120 edennyttä adenooma. Vuonna 2019 kuntia oli mukana yhdeksän ja 2020 jo 12 kuntaa.

Suolistosyövän tyypillisimpiä jatkotutkimuksia ovat paksusuolen täyhystyksen jälkeen tietokonetomografiakuvaus ja peräsuolen osalta peräsuolen magneettitutkimus. Levitessään se lähettää tyypillisimmin etäpesäkkeitä keuhkoihin ja maksaan.

”Jos etäpesäkkeitä ei ole, primäärihoito on leikkaushoito, joka tarkoittaa suolen osapoistoa”, Hyöty sanoo.

Patologivastauksesta katsotaan, millaisia riskitekijöitä kasvaimeen liittyy: kuinka syvälle se on kasvanut, tutkitaan suoliliepeen imusolmukkeet ja arvioidaan verisuonet, hermot sekä imutiet, eli onko syöpä päässyt niiden kautta leviämään.

Levinnyttä suolistosyöpää hoidetaan ensisijaisesti sytostaateilla, mutta joihinkin kasvaimiin on myös saatavilla erittäin kalliita vasta-ainehoitoja.

”Suolistosyöpäseulonnan alkaminen on ehdottomasti kirurgiurani riemuvoitto, sillä rankkojen ja kalliiden syöpähoitojen välttäminen säästää paljon inhimillistä kärsimystä, mutta myös rahaa”, Hyöty sanoo.