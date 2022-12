Pitkän linjan kuusiviljelijä kertoo, mikä on suurin virhe joulupuun hoidossa – Yksi uskomus on ”huuhaata”

Taitamaton joulunviettäjä voi saada kuusen varistamaan neulasensa jo joulunpyhinä yhdellä pienellä unohduksella. Tapasimme sastamalalaisen kuusiviljelijän Jukka Ruohosen ja hänen ”sukkamestarinsa” Ora Paloheimon sesongin alkuvaiheessa kuusiviljelmällä.

Tällainen on sastamalalaisten suosikkikuusi, näyttävät kuusiviljelijä Jukka Ruohonen ja hänen tyttärensä, ”tuleva kuusiviljelijä”, Siiri Ruohonen.

Sastamalalainen Jukka Ruohonen asettuu metsäpalstallaan kuusen viereen ja pöllyttää talven ensilumet pois puun tuuheilta oksilta. Latva ulottuu miehen pään korkeudelle ja oksat kasvavat tasaisesti.

Siinä se on – sastamalalaisten suosikkijoulukuusi on noin 1,8-2 metriä korkea, luonnollisen näköinen, mutta melko kapea.

”Eikä kuusi saa olla kovin tuunattu”, Ruohonen lisää.

Hän tietää, mistä puhuu, sillä hänellä on takanaan jo 24 vuotta kuusiviljelyä.

Kuusikaupan muutos

Ruohonen ajautui kuusiviljelijäksi harrastuspohjalta. Nyt hänellä kasvaa erikokoisia kuusia useammalla palstalla ja kuusien istutus, leikkaaminen ja keräys ovat vuosittaista työtä. Sastamalalaisviljelijä toimittaa joulukuusia muun muassa hoivakoteihin ja erilaisiin laitoksiin, jälleenmyyjille ja myy lisäksi joulupuita seitsemässä omassa myyntipisteessään.

Vuosien aikana ihmisten mieltymykset ovat muuttuneet.

”Kun aloitin, hankittiin koteihin melkein 2,5-metrisiä kuusia, mutta nyt tilat ovat pienentyneet ja pienempi kuusi on helpompi.”

Nykyisin yhä useampi myydyistä kuusista on viljelty ja kotimaisuutta arvostetaan.

”Ajattelumaailma on muuttunut. Alkuperää kysytään tosi tarkkaan. Etenkin nuoret aikuiset haluavat tietää, onko käytetty lannoitteita tai kasvintorjunta-aineita”, Ruohonen toteaa.

”Ei ennen sellaisia kysytty.”

Kauppamies kun on, Ruohonen huomauttaa, että hänen kuusensa ovat lannoittamattomia. Vakavissaan hän sanoo, että kuusen alkuperä kannattaa selvittää. Näin ostaja saa selville, milloin kuusi on kaadettu metsästä, ja voi kysyä, miten kuusi säilyy parhaalla hoidolla.

Kuusikauppa käynnistyy noin kuukausi ennen joulua ja kiihtyy joulua kohti. Ennen kuin kuuset ovat keruukunnossa, on viljelijä kasvattanut niitä noin vuosikymmenen. Istutettu ne on alle 30-senttisinä taimina ja muotoleikattu neljävuotisina.

Älä tee tätä virhettä

Joulukuusen hoitoon kuusiviljelijällä on antaa selvät niksinsä. Taitamaton joulunviettäjä voi nimittäin saada kuusen varistamaan neulasensa jo joulunpyhinä yhdellä pienellä unohduksella tai virheellä kuusen sisäänkantamisessa.

Mitä siis pitää muistaa?

Ensinnäkin, Jukka Ruohonen sanoo, kuusi pitää sisään tuotaessa sulattaa hitaasti. Ensimmäinen tehtävä on sahata tyvestä pois pieni pala ja laittaa kuusi tämän jälkeen esimerkiksi pesuhuoneessa vesiämpäriin sulamaan.

”Tuore imupinta pitää tehdä kuuselle heti”, Ruohonen painottaa.

Jos näin ei tee, virhe kostautuu ja kuusen tyveen alkaa kertyä pihkaa. Tämän jälkeen kuusi ei ime vettä, vaikka sitä tarjoaisi saavikaupalla.

Äläkä tätäkään

Toinen tärkeä ohje, jota ei tule sivuuttaa, on huolehtia kuusen riittävästä vedensaannista myös puun pystyttämisen jälkeen. Varsinkin kahtena ensimmäisenä päivänä kuusi ”juo” paljon, mutta kuusenjalassa vesitilaa voi olla melko vähän.

Ruohonen painottaa, että vettä tulee olla jalassa koko ajan, jotta tyvi ei pääse kuivumaan ja pihkaa kertymään siihen.

”Joulukiireessä se monesti unohtuu.”

Harvassa ovat ne viitseliäät, jotka unohduksen satuttua alkavat joulunpyhinä purkaa kuusesta koristeista ja sahata tyveen uutta imupintaa.

Sokeria kuusenjalkaan?

Vanhan kansa tietää, että kuusenjalkaan pitäisi sujauttaa sokeripalakin, jotta kuusi säilyisi paremmin. Onko näin?

”Se on huuhaata. Puhdasta vettä vaan”, vastaa Ora Paloheimo.

Hän on Jukka Ruohosen ”sukkamestari”, eli henkilö, joka tietää kaiken joulukuusien matkasta viljelmältä myyntipisteeseen. Paloheimo on tehnyt kuusitöitä vajaat 20 vuotta ja sanoo, että ehdottomasti työläin vaihe joulukuusen viljelyssä on puiden kerääminen metsästä.

Ora Paloheimoa voi tituleerata sukkamestariksi, sillä hän tietää vajaan parin vuosikymmenen kokemuksella, miten joulukuuset kerätään metsästä, sukitetaan ja viedään myyntiin. "Työläin vaihe on nyt", hän sanoo pakatessaan kuusia metsästä myyntikuntoon.

Mitä kuusi maksaa?

Mitä joulukuusi sitten tänä jouluna maksaa? Jukka Ruohonen vastaa, että niin kuin lähes kaikkialla, myös kuusikaupassa kustannukset ovat tänä vuonna nousseet. Esimerkiksi pakkausverkko, jolla kuuset sukitetaan, on noin 50 prosenttia kalliimpaa. Myös polttoainekulut ovat nousseet.

Kotimaisen kuusen hinnassa tämä ei kuitenkaan näy. Ruohonen sanoo, että hintataso on tänä vuonna aika sama kuin ennenkin.

”Keskihinta pyörii 40 euron paikkeilla. Sillä saa jo varmuudella hyvän kuusen.”