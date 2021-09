Vain elämää -sarjan esitykset yllättävät tv-katsojat, lupaa Tuure Kilpeläinen

Sarjaa itkukisaksi parjanneet artistit eivät hätkäytä Arttu Wiskaria. "Eivät kaikki mukaan soveltuisikaan. Tämä on kuin rippikoululeiri ilman uskontoa."

Helsinki

Pitkään jatkunut sarja Vain elämää palaa syyskuun lopulla tv-ruutuihin. Toistensa kappaleita esittää tällä kaudella kahdeksan kotimaista artistia, jotka kaikki ovat mukana sarjassa toista kertaa.

Silti formaatti ja pitkä yhdessäolo toi yllätyksiä.

– Mielikuvani kaikista näistä muista artisteista muuttui kesän kuvausten mittaan, sanoi torstain lehdistötilaisuudessa Pyhimys.

Tuure Kilpeläinen lupaa, että katsojille on Nelosen sarjassa luvassa yllätyksiä.

– Kaikki kahdeksan artistia näkivät tosi paljon vaivaa näihin toistemme biisien esityksiin.

Vain elämää -sarjan 12. kaudella ovat mukana myös Arttu Wiskari, Chisu, Abreu, Suvi Teräsniska, Jukka Poika ja Anssi Kela.

Ei mikään ponnahduslauta

Arttu Wiskari sanoo, että hän ei ole osannut miettiä tätä tv-sarjaa "minään ponnahduslautana".

– Näkyvyyttähän Vain elämää -sarja mukaan lähteneille tuo joka tapauksessa. Mutta tuoko se esimerkiksi lisää katsojia keikoille, en osaa sanoa.

Wiskari ei paheksu tai kummastele sitä, jos ja kun jotkut Suomen muusikot ovat parjanneet Vain elämää -formaattia itkukisaksi.

– Kunnioitan sitä, että jokainen saa tehdä ja tekee oman valintansa. Eivätkä kaikki varmaan tähän muottiin soveltuisikaan. Tämä on vähän kuin kävisit rippikoululeirin uudestaan, mutta ilman uskonnollista kulmaa.

Kulttuuriala koronasulkujen nuijima

Wiskari sanoo, että kulttuurialan koronakurimus vaikutti hänen päätökseensä lähteä nyt mukaan tv-sarjaan.

– Tämä on ollut mielipuolista aikaa. Musiikkikenttä on ollut täysin suljettuna. Nyt oli oikea hetki lähteä tekemään jotain tällaista erityistä. Jos kesän kiertueeni ei olisi peruuntunut koronasulun takia, en varmaankaan olisi ehtinyt mukaan Vain elämää -sarjaan tälle kaudelle.

Chisu antaa reippaalla kädellä risuja siitä, miten kulttuurialaa on koronapandemian aikana Suomessa kohdeltu.

– Itse olen pettynyt siihen, että me suomalaisina emme arvosta omaa kulttuuriamme. Totta kai rahallinen hyöty on iso, mutta se henkinen hyöty jonka ihminen kulttuurista saa – tuntuu, että sillä ei oikein ole arvoa.

– Kuinka moni ihminen ylipäänsä haluaa työllistyä tällaiselle alalle, joka on näin turvaton, Chisu kysyy.

Takaisin liikkeelle

Hammasta purren tai ei, sekä Wiskari että Chisu katsovat jo tulevaan.

Arttu kertoo, että lokakuussa julkistetaan hänen ison kiertueensa aikataulu. Myös uusi albumi on valmisteilla.

– Se julkaistaan ilmeisesti vasta sen jälkeen kun Vain elämää -sarja on tv:ssä tältä syksyltä ohi.

Wiskarin tuorein äänite tätä ennen oli isoksi hitiksi noussut single Tässäkö tää oli. Hän nauhoitti kappaleen Leavings-orkesterin kanssa.

– Mahdollisesti heidän kanssaan voisi vielä joskus tehdä uudestaan yhteistyötä. Kyllä siitä on ollut puhetta. Takavuosien Leevi & The Leavings on antanut minun musaani paljon vaikutteita, minkä yleisökin varmaan kuulee.

Chisu puolestaan tähtää nyt kiertueelle, jota on hänen mukaansa jouduttu lykkäämään jo kolme kertaa. Näyttää siltä, että rundi toteutuu vihdoin syksyllä.

– Toivottavasti ensi keväänä tulisi minulta julki jotain uutta musaakin.